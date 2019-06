Gitarrenduo singt Hymnen auf aufgefrischter Spielstätte

Die Sanierung der Seebühne im Gartenschaupark ist erfolgreich abge-schlossen. Diese Tatsache ist für den Förderverein Gartenschaupark und die Parkanlagen GmbH ein schöner Anlass, die „neue“ Bühne mit einem Konzert für die Bürger zu feiern. Sie laden alle Interessierten zu einem Seebühnenkonzert mit der Band „Steff und Achim“ ein. Das Gitar-renduo tritt am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr auf der Seebühne auf. Das Konzert ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Förderverein bietet eine kleine Auswahl an Getränken und Brezeln an.

Zwei Gitarren und zwei Stimmen – das ist das Gitarrenduo „Steff und Achim“ mit Stefan Obermann und Achim Degen. Der gebürtige Kaiserslauterer Achim Degen, einstiger Sänger und Frontmann der international erfolgreichen Formation „Six was nine“ („Drop, Dead, Beautiful“) ist ein versierter Sänger und Songwriter. Er hatte bereits mit Größen wie Clive Davis und Diane Warren zu tun. In den 1990ern trat er im Vorprogramm der Tina-Turner-Tour auf. Seine Bühnenpräsenz ist packend, Achim singt die Songs nicht einfach herunter – er lebt sie intensiv, heißt es in der Ankündigung des Konzerts.

Viele fast vergessene Songs

Der gebürtige Speyerer Gitarrist Steff Obermann blickt auf eine 25-jährige abwechslungsreiche Karriere zurück. Bereits in den frühen 1990ern war er mit zahlreichen Formationen aktiv. Ab 2000 agierte Obermann in mehreren Gruppen, zum Teil als Bandleader für diverse Acts, Künstler und Produktionen (unter anderem „Soulbazaar“, „Janis Joplin Show“, „Buried alive Bluesband“, Toni Spearman Bluesband und die „Bee Gees Show“).

Im Duo präsentieren „Steff und Achim“ ein reichhaltiges Repertoire fast vergessener, wunderbarer Songs aus den Sparten Singer/Songwriter, Country, Rock, Blues, Oldies und Evergreens. Musik für jeden Geschmack und damit besonders geeignet, die erfolgreiche Sanierung der Seebühne erfolgreich zu feiern. zg

