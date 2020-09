Glänzende Hygienekompetenz

Bereits beim Betreten des „2care Depot“ im Industriegebiet des Talhauses wurde den rund 30 Teilnehmern bei der Firmenbesichtigung der CDU klar, dass in diesem Großmarkt für hochwertigen Reinigungsbedarf, der der Hauck-Gruppe angehört, ein stimmiges Konzept steckt.

Nachdem die stellvertretende CDU-Vorsitzende Bärbel Hesping die Gäste begrüßt und sich bei der Unternehmensleitung für die Gastfreundschaft bedankt hatte, stellte Geschäftsführer Daniel Hauck das Unternehmen und die Idee vor. Bemerkenswert bei den Schilderungen war die Fachkompetenz der Unternehmerfamilie Hauck, die über Jahrzehnte hinweg mit vielen Mosaiksteinen ihre Kernkompetenz von „Hygiene und Sauberkeit“ weiter ergänzt und ausgebaut hat.

Alles begann in den 30er Jahren

Den jetzigen Geschäftsführern Peter und Daniel Hauck sei das Thema sozusagen in die Wiege gelegt worden, da deren Groß- und Urgroßeltern in den 1930er Jahren Reinigungschemie herstellten und die Eltern später das Geschäftsfeld um Dienstleistungen in der Gebäudereinigung ergänzt haben. Das sich wandelnde Unternehmen wuchs stetig und in den Jahren 1992 und 1995 stiegen Peter Hauck und Daniel Hauck ins Unternehmen ein.

„Neben den Geschäftszweigen der Glas- und Gebäudereinigung sowie dem Hygiene-Behälter- und Schmutzfangmatten-Service gründeten wir mit der Idee von einem ,Kaufhaus für Reinigungsartikel‘ im Jahre 2010 mit der ,2care Depot GmbH’ in Hockenheim einen Cash- und Carry-Fachmarkt für Reinigungsbedarf“, berichtete Daniel Hauck zur Entstehungsgeschichte.

Damit deckt die heutige Hauck- Gruppe mit der Hauck Hygiene GmbH, mit der AFO (,,Alles fürs Objekt“) GmbH und mit dem „2care Depot“-Fachmarkt zahlreiche Bereiche der Reinigungsbranche ab.

Die Fachkompetenz im Hockenheimer Reinigungsdepot spiegelte sich während der Unternehmensführung auch im gesamten Team wider: Die aufgeteilten kleineren Besuchergruppen wurden beim Rundgang durch das Depot von Daniel und Peter Hauck sowie vom gesamten Team leidenschaftlich und professionell ins Thema Reinigung und Hygiene eingeführt. Im Fachmarkt stehen beispielsweise neben farblich unterschiedlichen Wischtüchern und Wischmopps, die sich in der Feuchtigkeitsaufnahme unterscheiden, auch eine große Anzahl an Reinigungsmitteln für verschiedene Anforderungen und Bereiche zur Auswahl. Auch farblich unterscheiden sich die Reiniger: Blau steht für alkoholhaltigen, Reinigungschemie mit pflegender Eigenschaft ist grün und rot sind die Sanitärreiniger. Neben den Reinigern gibt’s auch Geräte im „2care Depot“ zu erwerben: angefangen vom Fugenkratzer über den Besenstiel, den Putz- und Servicewagen, den Bodenreinigungsmaschinen bis hin zum Aufsitz-Schrubbautomaten.

Miet- und Kaufsysteme vorgestellt

Systeme für Handtuchpapiere, klassische Seifen- und Schaumspender, die auch elektrisch steuerbar sind, und Systeme für Toilettenpapier, die gekauft oder gemietet werden können, runden das umfangreiche Angebot im Fachmarkt ab. „Ich hätte nie gedacht, dass Reinigung so divers und mannigfaltig sein kann“, stellte eine Teilnehmerin fest. Keine der Fragen zum Putzen blieb unbeantwortet und am Ende bedankte sich der CDU-Vorsitzende Patrick Stypa mit einem kleinen Geschenk beim gesamten Team für die interessanten Einblicke, die beim Fachgroßhandel normalerweise nur Gewerbetreibenden und Vereinen vorbehalten bleiben. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.09.2020