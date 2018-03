Gleich in die Vollen

Anzeige

„Leute, freut euch auf das Konzert, das wird der Hammer!“ So motiviert Özer Dogan seine Sänger noch einmal am Schluss. Der musikalische Leiter des AGV Belcanto schaut zufrieden auf ein erfolgreiches Chorwochenende zurück. Trotz der steigenden Spannung – keine zwei Wochen sind es mehr bis zum Konzert in der Stadthalle – merkt man den Anwesenden die Erleichterung an: Die Choreografien sitzen und nur an wenigen Einsätzen und Tönen muss noch gearbeitet werden.

Viel Zeit steckt Dogan noch einmal in den Swing-Teil, der das Konzert einleiten wird. Dogan: „Wir möchten uns nicht wie andere Chöre langsam bis zum Finale steigern, sondern gleich mit bombastischer Stimmung loslegen“.

Spaß als Markenzeichen

Apropos Stimmung: Diese ist ausgezeichnet bei den knapp 50 Aktiven während des Wochenendes im Lutherhaus. Das ist gut, denn der Spaß als Markenzeichen des Vereins soll sich wie immer schnell auf das Publikum übertragen.