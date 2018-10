Gleich zwei Dachstühle brennen

Einen Verletzten forderte ein Großbrand am Mittwochabend in der Magdeburger Straße. Feuer in einem Carport griff auf zwei Wohnhäuser über. Der Schaden könnte nach ersten Schätzungen der Polizei bis zu 400 000 Euro betragen.

Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim wurde um 22.04 Uhr alarmiert. Sie rückte gewohnt rasch aus. Eile war aber geboten. Im Carport eines Einfamilienhauses in der

