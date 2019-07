Gleiche Welt – aber anderes Universum

Hockenheim/Schwetzingen.Dass es eine eindrückliche Tour wird, hat niemanden so wirklich überrascht. Mit dem Rollstuhl vom Hockenheimer Rathaus zum Bahnhof, mit der Bahn nach Schwetzingen und dann auf den Schlossplatz, so der von Steffen Bühle, Vorstandsmitglied der Grünen Kurpfalz-Hardt, ausgearbeitete Reiseplan. Auf den ersten Blick nicht wirklich aufsehenerregend. Aber schon nach wenigen Metern schien sich das zu ändern. Die Folgen dieses Perspektivwechsels aus dem Rollstuhl heraus waren bei den Teilnehmern des Selbsterfahrungstrips doch deutlich größer als erwartet. Jeder Pflasterstein, jede kleine Kante oder Unebenheit geriet in den Fokus.

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz zeigte sich genau wie Sabine Englert aus Schwetzingen oder die Grüne Gemeinderätin aus Hockenheim, Elke Dörflinger, überrascht von der Massivität der Eindrücke. Das Credo in der kleinen Truppe war am Ende eindeutig: Das Vorwärtskommen per Rollstuhl ist aufwendig. Immer wieder würde man kleineren und größeren Hürden begegnen, die weit unter der Wahrnehmungsschwelle von Fußgängern liegen, den Mobilitätseingeschränkten aber das Leben schwermachen. Es ist keine andere Welt, aber ein anderes Universum.

In der Rennstadt machten sich neben Bühle, Bayaz, Dörflinger und Englert auch noch der Oftersheimer Gemeinderat Patrick Alberti mit seinem Sohn Nils, der Landtagsabgeordnete Manfred Kern, Hans Brandenburger, Stefan Krusche, Ute von Hahn sowie Joschua Hecker vom Grünen Ortsverband St. Leon-Rot und die Schwetzinger Gemeinderätin Kathrin Vobis-Mink auf den Weg. Am Anfang erschien die Übung noch leicht. Rollstuhl fahren vor der Stadthalle in Hockenheim ist mit keinen besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Alles perfekt barrierefrei, so Bühle. Doch schon einige Meter weiter bekam das Bild von der Barrierefreiheit mit Gehsteigen, kleinen Unebenheiten, etwas Gefälle und schon mäßigen Steigungen ein paar ansehnliche Kratzer.

„ÖPNV wie im Entwicklungsland“

Angekommen am Hockenheimer Bahnhof erklärte Bayaz sichtlich ernüchtert, dass er noch nie so viel nach unten gesehen und so viele Hürden entdeckt habe. Nicht besser wurde das Bild beim Öffentlichen Nahverkehr. Krusche ließ keinen Zweifel daran, dass der ÖPNV in Deutschland auf dem Niveau eines Entwicklungslandes sei. Ein Unding sei, so ergänzte Bühle, dass ein Rollstuhlfahrer seine Zugfahrt mindestens zwölf Stunden vorher anmelden müsse, wenn er nicht riskieren will, abgewiesen zu werden – „und für diesen Anruf muss man sogar bezahlen.“ Einsteigen geht nur an der Spitze des Zuges, weil nur da eine Rampe zu finden sei. Das, so Christoph Rothfuß von der S-Bahn Rhein-Neckar, werde sich mit der nächsten Generation von Zügen Ende 2020 aber ändern: „Dann hat jede Tür der S-Bahn eine automatische Rampe.“ Eigentlich kaum tragbar ist die Situation bei den Bussen. Lediglich 60 Prozent aller Busse hätten eine Rampe. Bühle berichtete von Fahrten, bei denen er bis zu drei Busse abwarten musste, bis er mitgenommen wurde.

Aber natürlich sei nicht alles schlecht. „In Sachen Barrierefreiheit wurde in den vergangenen Jahren einiges geschafft“, so Bayaz und Bühle unisono. Aber es bleibe trotzdem noch viel zu tun. Ein erster Schritt sei der Perspektivwechsel. Wie nehmen andere den öffentlichen Raum wahr, war für Bühle die zentrale Ausgangslage. „Nur wer erkennt und versteht, nimmt das Anliegen Barrierefreiheit ernst.“ Und, so Bühle, am Ende nütze Barrierefreiheit von Eltern mit Kinderwagen über Senioren mit Rollator bis zum Paketboten allen.

Nicht ohne Widersprüche

Irgendwann sei jeder darauf angewiesen, dass der öffentliche Raum möglichst barrierefrei sei. Dafür müsse das Mitdenken der Barrierefreiheit selbstverständlich werden. Dabei verschwieg er nicht, dass das auch zu Widersprüchen führen könne. „Barrierefreiheit für Blinde ist etwas anders als Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer.“ Blinde hätten beispielsweise an Straßenrändern gerne eine Kante und genau das stelle für Rollstuhlfahrer ein Hindernis dar. Es gibt nicht die eine einfache Lösung. Die, so Bayaz, gebe es natürlich nie. Aber es sei Zeit, das Thema noch mehr in den Fokus zu rücken. Für Bühle ging es dabei auch um einen zivilisatorischen Grundsatz. Denn der Grad an Zivilität, der einer Gesellschaft zugesprochen wird, bemesse sich ganz grundlegend am Umgang mit Schwächeren. Und ein wichtiger erster Schritt hin zu diesem Ziel sei es, die Schwächeren wahrzunehmen, ihre Perspektive einzunehmen und so ihre Bedürfnisse zu erkennen. Und kaum etwas ist auf diesem Weg so zielführend wie diese Tour von Hockenheim nach Schwetzingen im Rollstuhl.

Info: Weitere Bilder finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.07.2019