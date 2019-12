Glitzernde Sterne aus Teelichthaltern

Besucher des Rathauses können in diesem Jahr einen ganz besonderen Weihnachtsbaum bewundern. Er funkelt und ist prächtig wie in jedem Jahr, dennoch gleicht er keinem seiner Vorgänger: Die Aktiven der Lokalen Agenda sind beim Verschönern des Baums neue Wege gegangen.

Sie haben Schmuck aus Recycling-, Naturmaterialien und anderen Resten angefertigt. Dieser nachhaltige Schmuck verziert nun als Dekoration den Weihnachtsbaum am Rathauseingang und sorgt so für besinnliche Stimmung in der Stadtverwaltung, erfreut die Besucher mit seinem Anblick.

Naturmaterialien verwendet

Für die Dekoration griffen Agnes und Diethelm Christen sowie Isabell Lange auf allerhand Material zurück. Die Aktiven bauten Nussknacker- und Engeldeko aus Shampooflaschen. Sterne sind aus Teelichthaltern entstanden. Engelfiguren bestehen aus Nudeln und Papierresten sowie Schneemänner aus Glühbirnen. Außerdem kommen Teebeutelverpackungen, Plastikflaschen und vieles mehr als Dekoration zum Einsatz.

Interessierte Besucher finden am Weihnachtsbaum außergewöhnlich kreative, lustige und aufwändige Deko-Objekte, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Sie können durchaus auch als Anregungen dienen, den heimischen Baum bewusst und mit Rücksicht auf die Umwelt zu schmücken.

Deko wird verkauft

Auch wenn man geneigt ist, mit Loriot um die Vergangenheit zu trauern – „früher war mehr Lametta“ – so ist der Anblick eines zeitgemäß geschmückten Baums, der nicht nur schön anzuschauen ist, sondern obendrein auch das Gewissen beruhigt, doch ein beruhigendes Moment. Zumal er auch als Zeichen verstanden werden kann, dass die Freude am Feiern und der Schutz der Umwelt keine unvereinbaren Gegensätze sind.

Der Baum kann während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses angeschaut und bewundert werden. Und er darf geplündert werden. Am Mittwoch, 18. Dezember, und Donnerstag, 19. Dezember, wird der Schmuck gegen eine Spende verkauft, die dem Kinderschutzbund zugutekommt. Die Spende kann in diesem Zeitraum in einer Spendenbox am Empfang des Rathauses eingeworfen werden. htz

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.12.2019