Globus ist beliebtester Lebensmittelhändler

Globus erreicht beim Kundenmonitor, Deutschlands wichtigster Kundenbefragung zum Lebensmitteleinzelhandel, Bestnoten. Mit der Gesamtnote 1,77 in der Hauptkategorie „Globalzufriedenheit“ belegt Globus unter allen Lebensmittelhändlern Platz eins und übertrifft seinen bisherigen Spitzenwert. Die „Qualität von Fleisch und Wurst“ ist in der Bewertung sogar bereits das zwölfte Jahr in Folge unübertroffen.

„Ganz besonders freut uns natürlich, dass wir von den Kunden unter allen Lebensmittelhändlern am stärksten mit den Worten ‚Wertschätzung’ und ‚Kundenbegeisterung’ in Verbindung gebracht werden“, sagt Peter Wessalowski, Geschäftsleiter im Globus Hockenheim. „Auch der erste Platz in ‚Freundlichkeit der Mitarbeiter’ und ‚Fachliche Auskunft’ ist ein großes Lob für unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes für Ihre Kunden geben.“

Auswahl und Qualität finden beim Kundenmonitor ebenfalls ihre Bestätigung: Spitzenplätze belegt das Warenhaus in den Kategorien „Wettbewerbsvergleich: Produktangebot“ (1,86), „Auswahl an Produkten mit regionaler Herkunft“ (2,11) und die „Qualität von Obst und Gemüse“ (1,93), „Qualität von Fleisch und Wurst“ (1,72) sowie „Qualität der Eigenmarken“ (1,92) und die „Auswahl an Eigenmarken“ (1,95).

Für den Kundenmonitor befragte ServiceBarometer mehr als 9000 Kunden zu ihrer Zufriedenheit mit Lebensmittelmärkten. Seit 1992 erhebt das unabhängige Institut repräsentative Daten zur Kundenorientierung. Gemessen wird von „vollkommen zufrieden“ (1) bis „unzufrieden“ (5). zg

Freitag, 13.09.2019