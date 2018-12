Glocken schweigen wegen Turmarbeiten

Die restlichen Arbeiten an der Evangelischen Stadtkirche haben begonnen. Zurzeit wird der Außenbereich um die Rampe fertiggestellt. Sobald dann das Geländer montiert ist, kann der barrierefreie Zugang freigegeben werden. Die Begrünung erfolgt im Frühjahr, teilt Pfarrer Michael Dahlinger mit

Auch die Arbeiten an den Schallläden im Turm haben begonnen. Diese werden komplett erneuert und – sofern sich keine größeren Schäden an Sandsteingewänden und Balkonen zeigen – diese Arbeiten in zwei Wochen montiert sein.

Aus Sicherheitsgründen sind die Glocken in dieser Zeit außer Betrieb. Die allerletzen Arbeiten, der Einbau der Hubbühne und der Videotechnik erfolgen im neuen Jahr ab 7. Januar. md

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 12.12.2018