Glücklose Teams in der dritten Verbandsrunde

Hockenheim.Vier Niederlagen und ein Unentschieden war die Bilanz der dritten Verbandsrunde. Die Schachvereinigung 1930 Hockenheim II musste im Spiel der Verbandsliga Nordbaden bei den Karlsruher Schachfreunden in Unterzahl antreten und unterlag mit 3:5. Dabei holte Hannes Rau den einzigen vollen Punkt für Hockenheim.

Jeweils ein Remis erreichten Mihail Nekrasov, Jürgen Möldner, FM Oliver Günthner und Bernd Hierholz. In der Bereichsliga Nord 1 kam Hockenheim III im Heimspiel gegen den SC Ketsch nicht über ein 4:4-Unentschieden heraus. Die Punkte holten mit ihren Siegen: Oliver Weiß, Manfred Werk, Prof. Dr. Bernd Straub und Michael Fricke. In der gleichen Staffel konnte Hockenheim IV nur zu fünft antreten und unterlag beim SK Mannheim mit 2:6. Wilfried Dorn gewann seine Partie und Jürgen May sowie Gerold Rocholz steuerten je ein Remis bei. In der Kreisklasse A empfing Hockenheim V den SC Lampertheim und kam ebenfalls in Unterzahl antretend mit 1:7 unter die Räder. Den einzigen Punkt holte Marvin Baumgärtner. Ebenfalls Heimrecht hatte Hockenheim VI in der Kreisklasse B2 und unterlag gegen den SSC Altlußheim II mit 0,5:4,5. Beide Sechser-Mannschaften traten mit jeweils fünf Spielern an. Nico Eichwald erreichte ein Remis.

Monatsblitzturnier startet

An diesem Freitag, 6. Dezember, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr startet das Monatsblitzturnier Dezember. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen.

Auch die Profis der ersten Mannschaft gehen am Wochenende wieder an die Bretter. Gastgeber der Begegnungen ist der SV Lingen. Am Samstag, 7. Dezember, kommt es in der dritten Runde um 14 Uhr zu den Begegnungen zwischen dem SV Lingen und der Schachvereinigung Hockenheim. Zur gleichen Zeit spielt der SV Werder Bremen gegen die SG Speyer-Schwegenheim.

Am Sonntag, 8. Dezember, um 10 Uhr spielen in Runde vier die Schachvereinigung Hockenheim gegen den SV Werder Bremen und die SG Speyer-Schwegenheim gegen den SV Lingen. mw

Info: Verfolgt werden können die Partien unter www.schachbundesliga.de/liveportal.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.12.2019