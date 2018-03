„Götterolympiade“ krönt tolles Konzert

Anzeige

Der Kinderchor intonierte die musikalische Adaptation des schwedischen Jazz-Bassisten und Filmkomponisten Georg Riedel zu den Streichen des „Michel aus Lönneberga“ auf eine herzerfrischend ansteckende Weise, die aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Zuhörer hier auch eine ausgesprochen gute Stimmbildung und ein schon fein austariertes Gespür für Rhythmus und Dynamik hören durften – ein noch lange in die Zukunft weisender Verdienst Robert Sagassers, der zurecht bejubelt wurde.

Drei Volkslieder und eine Kunstlied-Bearbeitung zu Astrid Lindgrens Heldin im „Pippi-Potpourri“, ebenfalls aus Riedels Feder, machten den Auftritt des „großen“ Chores zu einem Highlight: Die Ernsthaftigkeit, mit der die rund 30 Vokalisten die vielschichtige, komplexe und höchst spannende Komposition um die kleine Langstrumpf umsetzten, wie sie den Anspruch an Präzision und künstlerische Tiefe bedienten, verdiente den Applaus.

Schmaus für Augen und Ohren

Mehr noch aber die eigentliche Krönung dieses Konzerts: Die „Götterolympiade“ der stark pädagogisch ausgerichteten Overbecks, halb gespielt, halb konzertant gesungen, war ein Schmaus für die Augen, noch mehr aber für die Ohren.

„Warum sind wir, wie wir sind – so ganz und gar verschieden“ fragen sich die Menschen seit Urzeiten: Der musikalische Wettstreit ist eine fantasievolle Forschungsreise in das alte Griechenland, wo selbst die Götter an dieser Frage zu scheitern drohen.

Der Stärkste, die Schönste, die Klügste – der Nachwuchs von Göttervater Zeus (Jannis Wolfgramm) und Hera (Emily Keil) tritt gegeneinander an, um herauszufinden, was für Menschen am förderlichsten ist. So übernimmt jeder für einen Tag die Geschicke der Menschen – und scheitert doch im Alleingang.

Ob Ahres (Valentin Rothbauer), der zwischen Schlachtplan und Selbstüberschätzung die Welt in Schutt und Asche legt, die kluge Athene (Emily Kühnle), die nur „Neunmalkluge“ produziert, der Partyhengst Dionysos (Johanna Birkenmaier) oder der kunstgewaltige Apoll (Emeline Pfahler) der als „Lichterglanz des Geistes und Glanzlicht der Welt“ doch nur dafür sorgt, dass die Menschen weltvergessen zu verhungern drohen.

Selbst die von Martina Rahlfs so zuckersüß verkörperte Aphrodite, die schön sein will für die Liebe und die Schönheit liebt, bringt nichts als Langeweile. Am Ende haben Menschen wie Götter „die Schnauze voll“ und erkennen, dass sie erst im Gleichklang der Eigenschaften wirklich gut sind: Feiernde Gelehrte, kämpfende Sänger und die Erkenntnis, „dass auch du alleine was ganz Besonderes bist“.

Tiefgründige Botschaft

Die tiefgründige Botschaft verpacken Kinder- und Jugendchor in eingängige, charmante und dabei doch so wundervoll natürlich gesungene Lieder und begeistern ihr Publikum damit. Die Zuhörer dankten es mit minutenlangen stehenden Ovationen.

Der Madrigalchor hat sich mit diesem Konzert selbst ein Denkmal gesetzt – und so etwas wie eine Visitenkarte für das eigene Wollen abgegeben: „Jeder ist individuell – diese Vielfalt ist sensationell“.

