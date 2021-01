Gottesdienst mit Zehendner online

Hockenheim.„Sein Licht geht auf“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 10. Januar, 17 Uhr, ein Konzert-Gottesdienst statt. Die Evangelische Gemeinschaft begrüßt den Theologen und Liedermacher Christoph Zehendner zusammen mit befreundeten Musikern Samuel Jersak (Piano/Gesang) und Daniel Jakobi (Percussions). Gemeinsam werden sie den Gottesdienst als Konzert gestalten, der Lichtblick und Abend der Freude in dieser Zeit sein soll – mit Liedern, Gedanken und Kurzgeschichten, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung wird als Livestream über den Youtube-Kanal „Ev. Gemeinschaft Hockenheim“ übertragen, zur Teilnahme sind Interessierte eingeladen. zg

Info: Weitere Informationen www.ev-gemeinschaft.hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.01.2021