Gottesdienstbesucher werden registriert

Die Evangelische Kirchengemeinde dokumentiert künftig die Teilnahme an Gottesdiensten. Gemäß den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und der landeskirchlichen Rahmenbedingungen passt sie so das aktuelle Gottesdienstschutzkonzept an, teilt Pfarrer Michael Dahlinger mit.

Wie bisher werden die Hygieneabstände durch eine entsprechende Bestuhlung abgebildet. Es besteht weiterhin die Pflicht, im Gottesdienst durchgängig eine Maske zu tragen. Neu hinzu kommt, dass die Teilnahme dokumentiert wird. Das geschieht entweder direkt zu Beginn des Gottesdienstes mit einem Kontaktformular. Dieses kann auch über www.ekiho.de/sicherfeiern heruntergeladen und schon ausgefüllt mitgebracht werden.

QR-Code für Smartphone hängt aus

Noch einfacher sei eine Onlineregistrierung mit dem eigenen Smartphone über einen QR-Code, der im Eingangsbereich der Kirche aushängt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Daten werden vier Wochen unter datenschutzrechtlichen Vorgaben im Pfarramt aufbewahrt, im Falle einer Nachfrage des Gesundheitsamts an dieses weitergegeben und nach vier Wochen vernichtet, so Dahlinger.

Alle weiteren Infos zu den Schutzkonzepten der Kirchengemeinde sind unter www.ekiho.de/sicherfeiern zusammengefasst.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.10.2020