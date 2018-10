Gotteshaus ist voll von Herzenssachen

Mit der Renovierung der evangelischen Kirche, die in Kürze mit der dann wieder in vollem musikalischen Glanz tönenden Orgel abgeschlossen sein wird, hatte sich zunächst eine Zäsur, inzwischen aber so etwas wie ein noch strahlenderes Aufflammen der kulturellen Blüte im Kirchenraum ergeben.

Der MGV Eintracht Hockenheim und der Sängerbund-Liederkranz Oftersheim trugen mit einem

...