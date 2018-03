Anzeige

Die große Freude, seine Arbeit und damit auch ein gutes Quäntchen ihn selbst erkunden zu können, belegte die stattliche Zahl an Vernissage-Besuchern, als die Ausstellung von Clapeko van der Heide in der Zehntscheune eröffnet wurde. Gisela Späth, Vorsitzende des Kunstvereins, unterstrich den Moment der Begeisterung, die sie bei der Einweihung der Louise-Otto-Peters-Schule empfand, wo er seine Werke in der Aula zeigt.

Jürgen Schütz, Landrat a.D., bekundete seine persönliche Freude, Wegbegleiter des Mannes zu sein, der auch dem Künstlerbund Rhein-Neckar angehört. Er betrachte die Welt gerne durch ein Fenster über seinem Schreibtisch, das der Künstler einst erstellte. „Welch’ wunderbare Farben,“ berichtete Schütz. Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch betonte in seinem Grußwort, dass „die Vielfalt der Werke beeindruckend“ sei. Eine „Freiheit“, die sonst im Alltag vermisst werde, wohne ihnen inne.

Schließlich formte Dr. Martina Wehlte als Laudatorin ein Ganzes aus all diesen Lorbeeren und setzte die Arbeit des Mannes, der sich selbst den Künstlernamen „Clapeko“ in Ergänzung zu seinem Familiennamen van der Heide verliehen hat, in Szene. „Er organisiert die Bildflächen kalkuliert und ruhig, nicht spontan, eher gestisch“, so die Kunsthistorikerin.