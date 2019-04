Grausamer Drache verschlingt Bücher

Die Stadtbibliothek veranstaltet am Dienstag, 23. April, 15.30 Uhr, eine Lesung aus dem Buch „Der Geheime Kontinent“ von „Thilo“. Die Veranstaltung findet als Teil der Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ am „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ statt.

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek entführen Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren in diese abenteuerliche Welt. Die beiden Freunde Tim und Meike erfahren während einer Klassenfahrt auf einer alten Burg von einem geheimnisvollen, verborgenen Erdteil und dem gefräßigen Drachen Siegfried. Gnadenlos verschlingt dieser alle Geschichten, die in Büchern stehen. Nachdem sie einen Hilferuf der fantastischen Welt erhalten haben, nehmen Tim und Meike all ihren Mut zusammen und öffnen die Tür, hinter der sich der Weg dorthin verbirgt. Gemeinsam mit dem geflügelten Pferd Peggy Sue versuchen die beiden die Geschichten zu retten. Nach der Lesung können sich teilnehmende Kinder über ein persönliches Buchgeschenk freuen – so lange der Vorrat reicht. Der Eintritt ist frei. zg

