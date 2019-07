Gremien formieren sich

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats findet am Mittwoch, 24. Juli, 18 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht zunächst die Verpflichtung der gewählten Stadträte, bevor aus deren Mitte die ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters gewählt werden.

Nach der Benennung der Fraktionsvorsitzenden und ihrer Stellvertreter wird ein Beirat für geheim zu haltende Angelegenheiten gewählt, bevor die beschließenden Ausschüsse – Hauptausschuss, Ausschuss Technik, Umwelt und Verkehr, Ausschuss Soziales, Jugend, Kultur und Sport und Werkausschuss – besetzt werden.

Entsendet werden Vertreter in den gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft, die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wasserversorgung Südkreis Mannheim“, die Mitgliederversammlung des Vereins „Volkshochschule Hockenheim“ sowie in Organe von Unternehmen in Privatrechtsform. Das sind: Hockenheim-Ring GmbH, Hockenheim-Ring Hotel- und Gastronomie GmbH, Aufsichtsrat Solar Stadt Hockenheim, Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs-GmbH I, Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs-GmbH II, in den Aufsichtsrat Stadthallen-Betriebsgesellschaft und in die Parkanlagen Hockenheim GmbH. Ferner werden Kontaktpersonen der Fraktionen zum Jugendgemeinderat und Vertreter der Fraktionen für den Partnerschaftsbeirat benannt.

Erstes Thema des neu formierten Rats ist der Bebauungsplan „Biblis IV. Gewann“, ferner ist über ein Vorkaufsrecht für ein Grundstück in der Oberen Hauptstraße 2a zu entscheiden. Vergeben werden sollen die Arbeiten für das Regenrückhaltebecken zwischen Pfälzer Ring und Kläranlage Hockenheim. Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. zg

