Grenzgänger auf vielen Wegen

Der Buchtripp in der Stadtbibliothek Hockenheim startet am Freitag, 24. Januar, unter dem Motto „Grenzgänge“ in das neue Jahr. Rosa Grünstein und Thomas Liebscher (Bilder) stellen in der Stadtbibliothek in der Zehntscheune wieder vier Buchtitel vor, heißt es in einer Pressemitteilung.

Grenzgänge können alles Mögliche sein: echte Gänge auf einer Grenze, wie einer Ländergrenze zwischen den ehemaligen Zonen, Austesten eigener körperlicher oder psychischer Grenzen, Grenzerfahrungen oder auch deren Überschreitungen wie beispielsweise Tabubrüche.

„Der Fluss“ von Peter Heller zeichnet eine spannungsreiche, eindringlich erzählte Geschichte über die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, das Überleben in der Wildnis und die menschliche Unberechenbarkeit. Jason Roberts stellt James Holman in seinem Buch „Die ganze Welt im Sinn“ ins Zentrum. Der Protagonist hat als Kind davon geträumt, die ganze Welt zu sehen, als Zwölfjähriger tritt er 1820 in den Dienst der Royal Navy. Kaum erwachsen, erblindet er vollständig. Trotz dieses Handicaps erfüllt er sich seinen Traum und schreibt Geschichte, bereist auf sich allein gestellt sämtliche Kontinente. Obwohl er sie nicht sehen konnte, erlebt Holman so viel von der Welt wie kaum ein Mensch vor ihm.

Juli Zeh erzählt in „Leere Herzen“ von Britta Söldner und Babak Hamwi. Sie haben sich mit der Welt abgefunden, wie sie beschaffen ist, wollen aber nicht länger für das verantwortlich sein, was schiefläuft. Stattdessen haben sie gemeinsam die kleine Firma „Die Brücke“ aufgezogen. Was genau hinter der lukrativen Firma steckt, weiß keiner so genau.

Madeleine Prahs lässt in ihrem Buch „Nachbarn“ den Leser in das Leben von sechs Figuren eintauchen, begleitet sie von 1989 bis 2006 auf dem hindernis- und überraschungsreichen Parcours durch die eigene Biographie. Es ist ein Roman mit tragikomischen Geschichten von der Verlorenheit im Leben und der Sehnsucht nach einem anderen.

Karten nur im Vorverkauf

Begleitet wird die Lesung von einem kleinen kulinarischen Angebot, das aus der Küche des „Rondeaus“ kommt und unter dem Motto „Broiler trifft Bulette trifft Solyanka“ steht. Für Getränke ist gesorgt.

Der literarisch-kulinarische Abend beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf in der Bibliothek, Untere Mühlstraße 4, Telefon 06205/2 16 65 oder 2 16 66, E-Mail stadtbibliothek@hockenheim.de, oder in der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, Telefon 06205/73 00, E-Mail buch@buchhandlung-gansler.de. zg

