Groovige Hits mit eigener Note

Hockenheim.Einen kurzweiligen Mix aus groovigen Funk- und Soulhits und Rockklassikern bot Jo’s Mum bei der beliebten Serie „Rondeau live“. Das Publikum kam bei der Formation aus der Pfalz auf ihre Kosten und die Band ebenfalls. Nach zahlreichen Auftritten beim Straßen- und Weinfesten in der Sommersaison gefiel das Ambiente des gut gefüllten Stadthallenrestaurants den Akteuren auf der Bühne: „Uns gefällt’s hier. Das ist eine schöne Clubatmosphäre“, meinte denn auch Drummer Andreas Reichard. „Wenn die Leute tanzen, dann sind wir zufrieden.“ Einige Besucher ließen es sich nicht nehmen, die Band zufriedenzustellen. Dies lag sowohl an der Songauswahl als auch an der Interpretation der Lieder.

Dafür sorgten schon die drei Sängerinnen Tatjana Wölfing, eine hörenswerte Rockröhre, Denise Reither und Tatjana Kristof. Die Saiten seiner Gitarre bearbeitete Christopher Klimek und in die Tasten griff Keyboarder Thorsten Kaffenberger. Für das solide Fundament sorgten Schlagzeuger Andreas Reichard und Michael Mannhardt am Bass.

Clubatmosphäre gefällt

Bei „Hockenheim lebt“ im vergangenen Jahr rockte „Jo’s Mum“ die Karlsruher Straße, jetzt zeigte die Band, dass sie auch in Clubatmosphäre das richtige Repertoire zu bieten hat. Die Band hatte Hits aus verschiedenen Genres mit dabei: „What’s up“ von de 4 Non Blondes, Stevie Wonders „Superstition“, Pink-Nummern, „Bring me Water“ von Melissa Etheridge, „Love on the Brain“ von Rihanna, „Walking on Sunshine“ von Katrina and the Waves, „Your Sex is on Fire“ (Kings of Leon), Micheal Jacksons Superhit „Beat it“ oder das unverwüstliche „Message in a Bottle“ von Police.

„Jo’s Mum“ spielte die Songs nicht einfach nach, die Band verlieh ihnen ihre eigene Note, sei es durch den dreistimmigen Gesang oder durch Christopher Klimeks hörenwerte Gitarrensoli. In etlichen Song wurde das Publikum mit eingebunden und durfte den Refrain-Chor geben.

Zu dem Septett aus der Pfalz gesellte sich im ersten Set ein Gast: Paule Panther übernahm das Mikrofon und gab bei „Uptown Funk“ von Bruno Mars einen Vorgeschmack auf das, was die Besucher beim nächsten „Rondeau live“ am Freitag, 16. November, erwartet, wenn Panther mit seinem Grooveclub das Stadthallenrestaurant aufmischt. hs

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 22.10.2018