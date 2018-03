Anzeige

Mitten im Herzen der Rhein-Neckar-Region direkt an der Autobahnschnittstelle nach Heidelberg und Mannheim, nach Karlsruhe, aber auch in die Benelux-Länder gelegen, eignet sich die große Halle dagegen optimal als Logistikstandort. Den stark wachsenden Bedarf an Logistikflächen im Hinterkopf, geht Zapf davon aus, die Halle an ein Logistikunternehmen vermieten zu können – als reine Verteilerstation oder als Warehousing-Standort. Ein zusätzlicher Vorteil sind die 17 Verladestationen an der Halle.

„Wir sind aber auch offen für die Nutzung als Produktionsstätte“, ergänzt Hans-Jürgen Zapf, „auch hierfür eignet sich die großzügige Halle hervorragend. Für einen produzierenden Mieter würden wir die notwendigen Anpassungen vornehmen.“

Ob eine Bürofläche, ein Seminarraum oder die Halle: Interessenten sind eingeladen, sich an die Zapf Projektentwicklungs-GmbH zu wenden. Ansprechpartner ist Daniel Rappoldt (E-Mail: dr@zapf-projekte.de). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 24.03.2018