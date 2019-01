Große Geste statt klarer Botschaft

Die Niedergeschlagenheit in der Stimme, den Strick um den Hals – als Archetyp des gehetzten, gedrängten, oft auch getretenen und dabei so unglaublich leistungswilligen Büromenschen kommt Hans Gerzlich auf die Bühnen der Republik, um mit seinen Programmen einen satirischen Blick hinter die Kulissen der bundesrepublikanischen Wirtschaft zu werfen. Am Samstag hieß es im Pumpwerk folgerichtig:

...