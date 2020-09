Große Verdienste erworben

Fast 44 Jahre vertrat er die Belange seiner Stadt im Gemeinderat, 16 Jahre übernahm er Verantwortung als Bürgermeisterstellvertreter und 35 Jahre lang lenkte er die Geschicke der SPD-Fraktion als deren Vorsitzender – in Zahlen lässt sich kaum erfassen, welche Verdienste sich Arthur Weibel um das Gemeinwohl erwarb.

Zahlreiche Menschen nahmen am Donnerstag von Ehrenbürger Arthur Weibel Abschied, darunter Oberbürgermeister Marcus Zeitler und seine beiden Vorgänger im Amt, Dieter Gummer und Gustav Schrank. Auch zahlreiche aktive und ehemalige Gemeinderäte erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre und zollten einem Großen der Hockenheimer Kommunalpolitik ihren Respekt.

Ehrenbürger Gustav Schrank hielt die Trauerrede für einen Mann, dem er sich freundschaftlich verbunden fühlte, den er als Gemeinderat kennen und schätzen lernte. 1950 im Alter von 25 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt, habe Weibel schon früh durch seine Persönlichkeit überzeugt. Intelligenz, eine rhetorische Begabung und gesunder Menschenverstand seien das Handwerkszeug gewesen, mit dem er die Entwicklung der Stadt geprägt habe, mit all ihren modernen Einrichtungen – vom Schulzentrum übers Aquadrom bis hin zum Motodrom. Dabei, so Schrank, sei er immer sachlich und fair geblieben, habe er die Begabung gehabt, argumentativ zu überzeugen.

Schrank verstand es, ein Bild vom Menschen Arthur Weibel zu zeichnen, der humorvoll und gesellig war, für den soziale Gerechtigkeit die Richtschnur war, die auch sein Berufsleben als Betriebsratsvorsitzender der Firma Vögele prägte.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler würdigte Weibel als ein Vorbild, dessen Tod eine Lücke reiße, die nicht zu schließen sein wird. Ob im Rat, im Kreistag oder als DRK-Vorsitzender, was er 25 Jahre lang war, habe er sich bleibende Verdienste erworben, dankte Zeitler auch im Namen von Landrat Stefan Dallinger für ein Lebenswerk im Dienst der Gemeinschaft.

SPD-Fraktionsvorsitzende Marina Nottbohm erinnerte an einen außergewöhnlichen Menschen, dessen soziales Wirken vorbildlich sei.

