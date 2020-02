Große Vorfreude auf Zukunftslösung

Die Vorfreude ist groß und an der Grenze zur Ungeduld: Einmütiger als der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans „Im Auchtergrund“ kann eine Gemeinderatsentscheidung kaum fallen. Denn mit dem Regelwerk wird die Grundlage geschaffen für die Neuorganisation des DRK-Stützpunkts im Talhaus mit einem Neubau der Rettungswache, auf den die Unterkunft für 26 wohnungslose Menschen aufgesetzt wird. Mit dieser Lösung soll die lang ersehnte Ausgabe der heruntergewirtschafteten Containeranlage im Hofweg ermöglicht werden.

Das Vorhaben des Kreisverbands Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes war Ende Oktober im Gemeinderat vorgestellt worden und damals schon auf begeisterte Zustimmung gestoßen. Die Rettungswache erfülle die Anforderungen nicht mehr, beispielsweise seien die Fahrzeuge mittlerweile zu groß für das Gebäude. Gleichzeitig seien die Räume des DRK-Ortsvereins zu groß für dessen Bedarf, während der benachbarte Tafelladen viel zu klein sei.

Die DRK-Pläne sehen vor, die bestehende Rettungswache so zu sanieren und umzubauen, dass der Ortsverein sie nutzen kann. Sein bisheriges Gebäude könnte das Team Migration und Integration nutzen, das derzeit in der Ernst-Brauch-Straße untergebracht ist.

Die Fraktionen zeigten sich vom Vorhaben überzeugt, wünschten aber für das weitere Verfahren mehr Informationen zum Betreuungskonzept und den Konditionen für die Stadt. Die Investitionskosten übernimmt das DRK, das Grundstück für die Erweiterung stellt die Stadt in Erbpacht zur Verfügung. „Die Wohnungslosenunterkunft betreibt die Stadt in eigener Regie und auf eigene Kosten“, heißt es in der Neukonzeption des DRK. Für die Anmietung und Möblierung soll ein Vertrag über mindestens 20 Jahre mit der Stadt geschlossen werden. mm

