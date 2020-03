Großer Einsatz für Osteuropa

Es konnte als positives Zeichen von oben betrachtet werden: Gerade als anpackende Hände der CDU Hockenheim – noch vor Inkrafttreten von Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie – Sachspenden an den Verein Konvoi der Hoffnung übergeben und diese in einen Anhänger laden wollten, hörte der strömende Regen auf. Egal ob Brillen, Hörgeräte, Prothesen, Schulhefte, Kleidung oder Verbandsmaterialien – viele Hockenheimer Bürger haben in den letzten Monaten ihre Sachspenden an CDU-Vertreter überreicht, die nun gebündelt an den Konvoi weitergegeben wurden.

Egal, ob neu oder in einem guten gebrauchten Zustand – die gemeinnützige Organisation aus Oberhausen-Rheinhausen sammelt fast alles für Notleidende in aller Welt, und die CDU Hockenheim unterstützt sie dabei seit 2014. „Bevor die Sachspenden mit großen Hilfstransporten versendet werden, werden sie geprüft, vorsortiert und verpackt. Die Hockenheimer Sachen werden nach Osteuropa gehen“, so Helmut Gramlich, der im Auftrag des Konvois die Spenden abholte und mit Mitgliedern der Partei in seinem Anhänger verpackte. Und es hat sich gelohnt: Denn am Schluss war der Anhänger bis unters Dach gefüllt.

Ein Erfolg, der aus Sicht der Hockenheimer Christdemokraten verpflichtet. Entsprechend kündigte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Bärbel Hesping an, dass man auch zukünftig Sachspenden entgegennimmt, egal ob bei einer der CDU-Veranstaltungen oder nach Anmeldung unter Telefon 06205/10 21 11. Lediglich gebrauchte Haushaltsgeräte können nicht angenommen werden. „Unser Dank gilt allen Spendern, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben“, so Bärbel Hesping. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 30.03.2020