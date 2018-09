Großer Einsatz für Senioren und Gehbehinderte

Hildegard Jahn-Petermann ist tot. Die Stadträtin der Grünen verstarb am Sonntag im Alter von 68 Jahren zu Hause. Trotz schwerer Krankheit in den vergangenen Jahren war sie wieder soweit genesen, dass sie an Rats- und Ausschusssitzungen teilnehmen konnte. Jetzt kam die plötzliche Nachricht von ihrem Ableben.

Hildegard Jahn-Petermann war eine über die Parteigrenzen hinweg geachtete Persönlichkeit. Ihr ehrenamtliches Engagement galt neben der Kommunalpolitik vor allem der Lokalen Agenda.

Ihre politische Heimat sah Hildegard Jahn-Petermann bei den Grünen. Für diese rückte sie 2007 in den Gemeinderat nach und wurde 2009 sowie 2014 vom Wähler in ihrem Amt bestätigt. Dies war kein Wunder: Im Rat wurde sie aufgrund ihrer freundlichen, umgänglichen Art sofort akzeptiert und die Wähler honorierten ihren Einsatz insbesondere für Minderheiten. Die Mitarbeit im Arbeitskreis Jugend, dem Sozialforum und dem Asylkreis waren der Einstieg für ihr kommunalpolitisches Engagement. Als sie nach ihrer Krankheit vor gut einem Jahr wieder an den Ratstisch zurückkehrte, war die Freude groß.

Ruhig, sachlich, fundiert

Die Verstorbene vertrat die Werte der Grünen ohne ideologische Scheuklappen. Sie gehörte nicht zu den Lauten im Lande, sondern sagte ihre Meinung, geprägt von gesundem Menschenverstand, ruhig und sachlich, immer fundiert. Für Hildegard Jahn-Petermann war es eine Selbstverständlichkeit, die Dinge in die Hand zu nehmen, die der Staat nicht tun kann oder nicht tun soll. Dies hieß für sie auch, zum Wohl der Allgemeinheit Ideen einzubringen und sich für deren Verwirklichung einzusetzen.

Selbst an den Rollstuhl gefesselt, setzte sich Hildegard Jahn-Petermann mit Nachdruck für die Belange von behinderten Menschen ein. Barrierefreiheit und ein behindertengerechter öffentlicher Raum waren ihr ein großes Anliegen. Sie war Sprecher der Gruppe „Mobilität für Senioren und Gehbehinderte“ der Lokalen Agenda und für ihr Fachwissen auf diesem Gebiet auch weit über Hockenheims Grenzen hinaus geschätzt. Die Broschüre „Barrierefreies Hockenheim“, ein Wegweiser für Ältere und Behinderte, ist untrennbar mit ihrem Namen und Einsatz verbunden. Ein Herzensanliegen war ihr auch die Gruppe „Paten-Oma/Paten-Opa“. Hier setzte sie zusammen mit ihrem Ehemann Bruno Jahn nachhaltige Akzente.

Mit Hildegard Jahn-Petermann verliert Hockenheim eine Persönlichkeit, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht hat. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 4. Oktober, 15.15 Uhr, auf dem Friedhof Hockenheim statt. hs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.09.2018