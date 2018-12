Großmeister hautnah in Aktion erleben

Hockenheim.Die Zehntscheune steht am Wochenende ganz im Zeichen der Schach-Bundesliga. Die Bundesliga-Wettkämpfe finden im ersten Obergeschoss statt. Am morgigen Samstag kommt es um 14 Uhr in Runde fünf zu den Begegnungen der SV 1930 Hockenheim gegen die SG Solingen und des SC Viernheim 1934 gegen den Düsseldorfer SK. Weiter geht es am Sonntag, 16. Dezember, um 10 Uhr in der sechsten Runde mit den Paarungen der SG Solingen gegen den SC Viernheim 1934 und des Düsseldorfer SK gegen die SV 1930 Hockenheim.

Alle Interessierten sind eingeladen, zahlreiche Großmeister vor Ort und hautnah in Aktion zu sehen. Alle Partien werden im Untergeschoss fachkundig kommentiert. Darüber hinaus können wie immer alle Partien live im Internet verfolgt werden. Am heutigen Freitag werden in der Zehntscheune ab 17 Uhr die Räume für die Bundesligawettkämpfe hergerichtet. Die Trainingsabende im Jugend- und Erwachsenenschach fallen deshalb aus.

Parallel zu den Wettkämpfen in der Bundesliga tritt am Sonntag um 11 Uhr im Untergeschoss der Pestalozzischule die SV 1930 Hockenheim II gegen die OSG Baden-Baden 1922 III in der vierten Runde der Badischen Oberliga an. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen.

Bei der Weihnachtsfeier der Schachvereinigung im Restaurant „La Favola Antica“ begrüßte Vorsitzender Professor Dr. Bernd Straub fast 30 Mitglieder. Ehrenvorsitzender Dieter Auer wies auf das Heimspielwochenende hin. Erfreulich war die Beteiligung des Oberliga-Teams, das komplett angereist war. Ebenso fanden wieder einige Jugendliche den Weg.

Blerim Kuci gewinnt Blitz

Mit zehn Teilnehmern fand das Monatsblitzturnier eine gute Beteiligung. Blerim Kuci ließ nichts anbrennen, gewann alle Partien und holte sich mit neun Punkten den Tagessieg. Zweiter wurde Jürgen May (beide SV 1930 Hockenheim) mit 7,5 Punkten vor Diana Träutlein (SSC Altlußheim) mit sieben Punkten.

In der Gesamtwertung führt damit weiterhin unangefochten Blerim Kuci mit 30 von 30 möglichen Wertungspunkten vor Jürgen May (22) und Manfred Werk (17). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.12.2018