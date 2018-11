Grüffelo lehrt das Fürchten

Die Stadtbibliothek zeigt am Samstag, 1. Dezember, 10.30 Uhr, in ihrem Bilderbuchkino den „Grüffelo“. Der Eintritt ist frei. In dem erfolgreichen Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson wird erzählt, wie die kleine Maus den großen Grüffelo überlistet. Der große Wald ist nämlich voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man einen erfinden.

Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt es Grüffelo vermeintlich gar nicht. Doch dann taucht er plötzlich wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine clevere Maus ist, die lehrt auch einem Grüffelo das Fürchten.

Das Bilderbuchkino findet im Veranstaltungsraum (Untergeschoss) in der Zehntscheune statt. Es richtet sich an alle Kinder im Alter ab drei Jahren und ihre Eltern oder Großeltern. Aus organisatorischen Gründen wird um rechtzeitige Anwesenheit gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.11.2018