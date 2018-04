Grüne: Camping am Ring gefährdet Wald

Anzeige

Aus dem Schlaf gerissen wurden die Anwohner in der Heinrich-Böll-Straße am Mittwoch. Kurz nach 5 Uhr machte sich ein Trupp Forstarbeiter mit schwerem Gerät im Bereich des Stadtwaldes am Campingplatz C 4 an die Arbeit.

Fällung nur zur Verkehrssicherung

Härdle wandte sich umgehend an Forstdirektor Sebastian Eick, Leiter des Forstbezirks Rheintal-Bergstraße, und den örtlichen Revierförster, Andreas Kolb. Eick verwies darauf, dass es sich bei der laufenden Forsteinrichtungsperiode 2009 bis 2018 bei 83 Prozent des Holzeinschlags um sogenannte „zufällige Nutzungen“ von Dürrholz, Insektenholz oder Sturmholz handelt.

„Zufällige Nutzungen werden von der Forsteinrichtung nicht geplant. Auch bei dieser Hiebsmaßnahme auf den C-Flächen wurden ausschließlich abgestorbene oder absterbende Bäume aus Verkehrssicherungsgründen gefällt“, erläuterte Eick weiter.

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei es wichtig, die Öffentlichkeit über anstehende Maßnahmen im Wald zu informieren, sagen die Grünen. Seit Jahren setze sich die Fraktion vergeblich für eine Änderung des Park- und Campingkonzepts der Hockenheimring GmbH ein.

Auf Drängen der Grünen seien nach der Waldbegehung des Gemeinderates mit dem Forst im Jahr 2016 erste Maßnahmen vorgesehen worden, die dann allerdings nicht eingehalten worden seien. Nach Härdles Aussage gefährdet die Nutzung der Stadtwaldflächen für das Campen von Besuchern des Hockenheimrings den Waldbestand in seiner Substanz. Durch das regelmäßige Ausräumen der Kraut- und Bodenschicht werde die ökologische Funktion des Waldes zerstört. Härdle: „Sollte es zu keiner Änderung kommen, wird in absehbarer Zeit der Wald nicht mehr als Wald ausgewiesen werden können.“

Auf Nachfrage wies Forstdirektor Eick darauf hin, dass die Planung für das Forsteinrichtungsjahrzehnt 2019 bis 2028 derzeit erarbeitet und dem Gemeinderat voraussichtlich im Herbst 2018 vorgestellt werde. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.04.2018