Grüne Engel mahnen mit 617 Zigarettenschachteln am Baum zu mehr Achtsamkeit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Die Grünen Engel, eine Gruppierung der Lokalen Agenda, stellen jedoch mit ihrem seit Freitag in der Karlsruher Straße zu bewundernden Weihnachtsbaum gegenüber der Selfiewände des Marketingvereins keinesfalls ihren Geschmack in Frage, sondern wollen vor allem eines: provozieren – und damit am besten auch gleich etwas verändern.

Den Baum zieren nämlich nicht etwa Christbaumkugeln, Strohsterne und Lametta, sondern exakt 617 von mehreren Grünen Engeln auf Hockenheims Straßen aufgelesene Zigarettenschachteln. Die fanden sich dort sowohl während gemeinsamer Sammelaktionen als auch auf dem Arbeitsweg – „die Zigarettenschachteln sind mir immer vors Fahrrad gesprungen“, wie es ein Gruppenmitglied formulierte.

Die Schachteln sollten eigentlich bereits beim Tag der Umwelt im August und dann bei einer Ersatzaktion im September präsentiert werden, doch all diesen Vorhaben machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Da kam die zündende Idee der Agenda-Beauftragten Elke Schollenberger gerade recht: Ein provozierender Weihnachtsbaum soll es werden.

Und so fädelte Jürgen Rottmayer ganze drei Nachmittage lang Schachtel für Schachtel auf Schnüre und brachte den ungewöhnlichen Baumschmuck nun mit Gisela Deffert am Baum an – nicht ohne dabei bereits den einen oder anderen verwunderten Blick zu ernten.

Vielleicht gibt der Baum ja wirklich manch einem Passanten einen Denkanstoß und sorgt so dafür, dass die geleerte Zigarettenschachtel im Müll anstatt „uff de Gass“, wie es Gruppensprecherin Renate Rottmayer gerne formuliert, entsorgt wird. Dorthin gehören übrigens auch die Kippen richtigerweise. cd

Dienstag, 01.12.2020