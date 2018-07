Anzeige

Einstimmig gab der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Zusammenkunft einem Antrag des Ski-Clubs statt. Der Verein will anlässlich seines 50-jährigen Bestehens am Sonntag, 9. September, auf seinem Gelände im Altwingertweg einen Tag der offenen Tür durchführen.

Der Ski-Club hatte sich im Zuge der Bezuschussung der Investitionsmaßnahmen dazu verpflichtet, öffentliche Vereinsveranstaltungen auf ein Event im Jahr zu beschränken. Anlässlich des Jubiläums will er neben dem Sommerfest auch einen Tag der offenen Tür ausrichten.

Die Beschränkung wird den Ausschuss beschäftigen, da sie nicht mehr zeitgemäß erscheint und abgeschafft werden soll. hs