Grundlage fürs zweisprachige Studium

Hockenheim.Die Stadt fördert bei ihrer Städtepartnerschaft mit Commercy regelmäßig französische Studierende, die in Sprachkursen an der Universität Mannheim Deutsch lernen möchten. Dieses Jahr unterstützt die Stadt die Austauschschülerin Aurianne Venet aus Saint-Mihiel in der Nähe von Commercy.

Sie absolviert vom 1. bis 30. August die „International Summer Academy“ der Universität Mannheim. Die Stadt Hockenheim übernimmt für Aurianne die Kosten für Organisation, Durchführung und Abwicklung der Kurse sowie für die Übernachtung.

Diese Woche war Aurianne Venet auf Einladung von Oberbürgermeister Dieter Gummer im Rathaus zu Besuch und berichtete über ihre ersten Tage in Mannheim. „Dieser Aufenthalt ist für mich von großem Interesse, weil ich mein Deutsch verbessern möchte und die Kultur und die Gegend rund um Hockenheim entdecken will“, sagte Aurianne Venet im Gespräch mit dem Oberbürgermeister und Hans-Jürgen Brox, Leiter des zuständigen Fachbereichs Organisation, IuK und zentraler Service.

Die junge Französin besucht derzeit das Henri-Vogt-Gymnasium in Commercy und bereitet sich auf das Abitur vor. Die deutsche Sprache interessiert sie sehr. „Ich würde gerne nach dem Abitur Informatik an einer Deutsch-Französischen Hochschule studieren“, berichtete sie über ihre Zukunftspläne.

„Wir freuen uns sehr, dass Austauschstudenten aus Commercy die angebotenen Sprachkurse der Universität Mannheim in Anspruch nehmen“, sagte Oberbürgermeister Dieter Gummer in dem Gespräch mit Aurianne Venet.

OB regt an: Erfahrungen sammeln

„Unsere Städtepartnerschaft lebt durch den Jugendaustausch zwischen Hockenheim und Commercy. Ich möchte deshalb alle Interessenten motivieren, weiterhin internationale Erfahrungen bei einem Austausch zu sammeln“, sagte Dieter Gummer weiter. Er überreichte Aurianne Venet als kleines Geschenk eine Tafel der „Guten Schokolade“ der Aktion „Plant for the planet“ und ein Buch über Hockenheim.

Rund 250 Teilnehmer kommen jedes Jahr nach Mannheim, um an der Universität während der „Internationalen Sommerakademie“ im August ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Es nehmen Studierende aus 44 Ländern teil, Spitzenreiter 2018 sind China und Taiwan mit 36 und 25 Teilnehmern, Platz drei belegen die USA mit 23 Studierenden.

Die Teilnehmer erwartet ein anspruchsvolles Programm: Morgens stehen als Pflicht fünf Unterrichtsstunden auf dem Stundenplan, nachmittags kann das am Morgen erworbene Wissen in Übungen zu Grammatik, Phonetik oder mündlicher Kommunikation vertieft werden. Deutsche Geschichte und Wirtschaft werden ebenso behandelt wie das Grundgesetz oder die deutsche Romantik.

Für den richtigen Umgang mit der fremden deutschen Kultur werden die Teilnehmer in interkulturellen Trainings fit gemacht: So führt eine „Tour de Müll“ auf den „Monte Scherbelino“ und macht mit grüner Tonne und gelbem Sack vertraut. Weitere Exkursionen machen die Studierenden mit der heimischen Flora oder der deutschen Geschichte bekannt. Für die Organisation des Sprach- und Freizeitprogramms zeichnet der Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) der Universität Mannheim Service- und Marketing GmbH verantwortlich. zg

