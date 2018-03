Anzeige

Die Musikschule bietet für Erstklässler wieder die Musikwerkstatt an. Dabei werden Kindern mittels Gesang, Sprache, Bewegung und Rhythmus wichtige Impulse vermittelt, die Spaß machen und die schulischen Kompetenzen der Kinder verbessern und stärken sollen. So lernen die Kinder im Laufe des Schuljahres nicht nur viele musikalische Grundlagen kennen, sondern werden auch mit vielen Instrumenten, deren Klang, Bauweise und Spieltechnik bekannt gemacht.

Bei der Musikwerkstatt handelt es sich also um ein fundiertes musikalisches Zusatzangebot, dass die Kinder auf spielerische und unterhaltsame Weise in die Welt der Musik einführen möchte.

Eine Schulstunde pro Woche

Die Musikwerkstatt beginnt im Oktober, läuft ein Schuljahr mit einer Schulstunde pro Woche und kostet monatlich 25 Euro. Sie wird in allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft angeboten. Der Unterricht findet in den Randstunden des regulären Unterrichts statt, also in der ersten oder sechsten Stunde.