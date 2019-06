Grundlagen in Tabellenkalkulation

Hockenheim.Die Volkshochschule bietet am Samstag, 22. Juni, von 9 bis 15.30 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a einen Excel-Grundlagenkurs an. Mit Hilfe dieser Tabellenkalkulation ist es möglich, umfangreiche Rechenoperationen, etwa Statistiken, Abschreibungstabellen, Kostenanalysen, Rendite- und Steuerkalkulationen schneller und genauer durchzuführen.

Inhalte sind Bedienungsgrundlagen, Aufbau des Arbeitsblattes, Steuerung, Zellen, Zellinhalte und Bezüge, Tabellen gestalten, einfache Formeln und Funktionen, filtern und sortieren, Diagramme erzeugen und Druckoptimierung. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. vhs

