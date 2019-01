Grundschüler an den grünen Tisch

Der Tischtennisclub (TTC) 1932 bietet seine beliebte Tischtennis-Kooperation in Zusammenarbeit mit allen Hockenheimer Grundschulen auch im neuen Jahr an. Nun stehen die weiteren Übungstage bis zu den Osterferien fest, teilt der Verein mit. Im Zwei-Wochen-Rhythmus vermitteln lizensierte Trainer und Spieler des Vereins immer samstags von 10 bis 12 Uhr in der Hubäcker-Turnhalle die Grundlagen des Tischtennisspiels. Der nächste Termin findet an morgigen Samstag statt.

„Interessierte Kinder können jedoch auch noch später im Schuljahr einsteigen, denn wir bilden an jedem Übungstag je nach Alter oder Spielstärke Trainingsgruppen und bieten für die Kleingruppen jeweils ein individuelles Programm an“, erklärt der Jugendwart des Vereins, Roland Wolff. Die Teilnehmer sollten zwischen sechs und maximal elf Jahren alt sein und eine Hockenheimer Grundschule besuchen. Das Angebot ist für alle Schüler kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die weiteren Übungstage bis Ostern sind 9. und 23. Februar, 16. und 23. März sowie 6. und 13. April. Der Zugang zur Turnhalle ist nur über den Eingang in der Wilhelm-Maybach-Straße möglich. Weitere Infos gibt es bei Roland Wolff, Telefon 06205/1 58 53, E-Mail rolwol@gmail.com. rad

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.01.2019