Grundschüler lösen Tickets für Landesfinale

Nach dem tollen Erfolg beim Tischtennis-Kreisentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“, bei dem sich die Grundschulmannschaft der Hartmann-Baumann-Schule mühelos Platz eins gesichert hatte, ging es nun mit dem Regierungspräsidiumsentscheid weiter. In einer Gruppe traten die vier qualifizierten Mannschaften aus Altensteig, Hockenheim, Walldorf und Ottenhausen gegeneinander an.

Gleich die erste Begegnung der Hockenheimer gegen die reine Mädchenmannschaft aus Ottenhausen wurde zu einem echten Krimi. Mit einem starken Endspurt drehten die Hartmann-Baumann-Spieler einen 3:4-Rückstand zu einem 5:4-Sieg. Dann ging es gegen die Mannschaft aus Altensteig, die man glatt mit 5:1 besiegte.

Erfreulich war dabei, dass sich jeder Spieler der Hockenheimer Mannschaft, Luan Hesse, Philipp Henze, Simon Kuhn und Mark Kuhn, in die Siegerliste eintrug.

Im Spiel gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Schillerschule aus Walldorf ging es abschließend um den ersten Platz. Die Vorentscheidung fiel bereits in den ersten Spielen, bei denen die Hockenheimer 3:0 und 4:1 führten. Simon Kuhn holte schließlich den fünften Siegpunkt. Die weiteren Spiele wurden im Freundschaftsmodus ebenfalls siegreich für Hockenheim beendet.

Mark Kuhn als Jüngster siegreich

Die Bilanz der siegreichen Mannschaft liest sich nicht schlecht: Luan Hesse hat mit 4:0 Siegen und 12:0 Sätzen eine lupenreine Bilanz gespielt. Philipp Henze (3:1 Siege) und Simon Kuhn (4:1 Siege) standen dem kaum nach, wobei Philipp mit Luan auch alle drei Doppel ohne Satzverlust gewann. Ebenfalls herausragend war die Leistung von Mark Kuhn, der mit erst sieben Jahren mit Abstand der jüngste Spieler des Wettbewerbs war und gegen die zum Teil fast vier Jahre älteren Spieler ebenfalls siegreich war.

Weiter geht es am 26. und 27. Mai beim Baden-Württemberg-Landesfinale in Albstadt-Tailfingen. Dort kommen die besten Mannschaften der vier Regierungspräsidien zusammen. Unter anderem wird ein attraktives Beiprogramm geboten wie das Training mit professionellen Trainern inklusive Übernachtung in der dortigen Sportschule. rw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.02.2019