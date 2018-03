Grundschule Plus künftig unter einem Dach

Anzeige

Bewährtes werde beibehalten, vor allem in den komfortabel dimensionierten, quadratischen Klassenräumen. Fachräume für Musik und Kunst sowie die Küche hätten dem Team am Herzen gelegen. Der vorgesehene Fahrstuhl sorge dafür, dass alle Räume barrierefrei zugänglich seien – zum ersten Mal in einer Hockenheimer Schule. Darüber hinaus ermögliche der Verzicht auf das Fachklassengebäude eine Entwicklung der Theodor-Heuss-Realschule. Roths Fazit: „Die Planung hat unsere Erwartungen übertroffen.“

Michael Jöllenbeck erklärte zur Substanz der Bestandsgebäude, mit der Technik könne man praktisch gar nichts mehr anfangen, rund 30 Prozent der Baukörper sollen weiter verwendet werden. Den vorhandenen Klassenräumen werde ein Riegel gegenübergestellt, in den Zwischenräumen entstehe Raum für Differenzierungs- und Fachklassen.

Um den Schülern im zweiten Obergeschoss lange Wege in den Hof zu ersparen, werde der Pausenbereich unmittelbar vor den Klassen angelegt. Deren Begrenzung werde „beinahe wie eine Fassade“ angelegt mit einer konstruktiven Struktur, in die ein Netz eingespannt wird – „eine absolut sichere Angelegenheit“, wie der Architekt betonte. Was alt und neu ist, dürfe man durchaus sehen, wichtig sei aber, dass das Gebäude als eine Gesamtheit wirke.

Kämmerer Rolf Fitterling berichtete von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 3,5 Millionen Euro: eine Million Euro weniger Zuschuss und 2,5 Millionen Euro höhere Ausgaben. Rechnet man die aktualisierte Planung für die Realschule dazu, ergibt das sechs Millionen zusätzlicher Finanzierungsbedarf.

Mehrheit trägt Mehrkosten mit

Dennoch waren die Fraktionen zufrieden: „Der Entwurf löst alle unsere bisher bekannten Probleme. Die Mehrkosten halten wir für gerechtfertigt – so schmerzhaft sie auch sind“, sagte Bärbel Hesping (CDU). Gabi Horn hob für die Freien Wähler hervor, dass die Planung von Eltern und Kollegium mitgetragen werde und auf eine Container-Zwischenlösung verzichte.

Marina Nottbohm (SPD) freute sich, dass die geplante Dreizügigkeit Luft gebe für die hohe Kinderzahl der kommenden Jahre und einen kleinen Schritt in Richtung Inklusion mache. Adolf Härdle (Grüne) nannte den Planungs- und Diskussionsprozess „modellhaft für andere Themen“. Zur Finanzierung könnten die erzielten Mehreinnahmen und Rücklagen verwendet werden.

Frank Köcher-Hohn (FDP/LfH) fand die Variante gut, aber teuer: Die Nachhaltigkeitssatzung sei gefährdet durch die Schulentwicklung, so notwendig diese auch sei. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 23.03.2018