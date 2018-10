Gruppen stellen ihre Arbeit für Stadt vor

Der nächste Agendarat der Lokalen Agenda 21 findet am Montag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Dabei berichtet die Lokale Agenda über ihre Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten, und die verschiedenen Gruppen stellen sich vor. Außerdem wird ein Einblick in die durchgeführten und geplanten Aktivitäten gegeben.

Der Agendarat als Vernetzungsgremium setzt sich aus Vertretern der Fraktionen im Gemeinderat, der Projektgruppen und der Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister, Agenda-Beauftragter und bei Bedarf Fachbereichsleiter zusammen. Alle Interessierten sind zur Zusammenkunft eingeladen. es

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.10.2018