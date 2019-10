Gruselbuffet stärkt für Party

Im Jugendzentrum (JUZ) am Aquadrom ist am Donnerstag, 31. Oktober, wieder Halloween angesagt. Auf alle Besucher ab neun Jahren warten von 14.30 bis 17.30 Uhr tolle Aktionen. An Debbies Schminktisch gibt es eine schaurig-schöne Schminkaktion, bei der die Gesichter der Besucher mit Totenkopf- und Dracula-Motiven versehen werden.

Außerdem können Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt werden. Eine Süßigkeitenstraße, abgehackte Finger, die legendäre Draculasuppe und eine Hexenbowle sorgen für das leibliche Wohl am Gruselbuffet. Für schaurige Stimmung ist auch musikalisch gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ausnahmsweise dürfen alle Kinder unter 14 Jahren bis 18 Uhr im JUZ bleiben.

Anschließend geht das JUZ in ein langes Wochenende und öffnet wieder mit einem „Superknüllerbaguettesparpreistag“ am Dienstag, 5. November ab 13 Uhr. zg

