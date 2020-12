Gummienten und Psalme zieren Tannen

So viele Weihnachtsbäume gab es in der Rennstadt wohl noch nie. Rund um die Zehntscheune, den Kraichbach und die Karlsruher Straße stehen auf Initiative des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) 125 kleine, von Hockenheimern geschmückte Tannen. Damit könne der Verlust des Hockenheimer Advents nicht wirklich wettgemacht werden, räumt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin ein. Aber ein wenig Weihnachtszauber bringe das eben doch in die Stadt. Ein Ansinnen, das allem Anschein nach voll aufging.

Die vielen Besucher und Flaneure am Wochenende zeigten sich jedenfalls durchweg begeistert. Heidegard Busch vom Sozialverband Deutschland, gerade damit beschäftigt einen Baum zu schmücken, findet die Aktion „einfach toll“. Eine Einschätzung, die auch der vierjährige Theo und sein einjähriger Bruder Arthur unübersehbar teilten: „Ist super.“

Gefallen am Glitzern und Glänzen

Dem zweijährigen Nicolas gefiel vor allem das Glitzern und Glänzen überall. Für den Weg entlang der 125 Bäume benötigte die Familie denn auch eine ganze Weile. Alles müsse halt genau begutachtet werden, erklärte Mutter Kristina Conrad mit einem Schmunzeln. Immer wieder tauchte dabei die Frage auf, warum es genau 125 Weihnachtsbäume seien. Die Frage konnte Birgit Rechlin schnell beantworten. Damit erinnere die Stadt an die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1895, also vor genau 125 Jahren.

Das sei aber nur ein kleines Bonmot am Rande. Das einzig wichtige in den Augen Rechlins ist „das Lächeln in den Augen der Menschen“. Trotz der eher bedrückenden Situation solle Weihnachten als Familienfest doch möglichst wenig unter den beschränkenden Maßnahmen leiden. Und hierzu dürften die bunt geschmückten Bäume in der Innenstadt ihren Beitrag leisten.

Essbare Deko kommt sehr gut an

Der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt. Vom traditionellen Baumschmuck reichte die Palette über Löwen, Bären und glitzernde Schneekristalle bis zu Bibelpsalmen, Quietscheenten und Süßigkeiten-Baum. Bei Letzterem gab es extra den Hinweis, dass sich Kinder bedienen dürfen. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Kinder das Angebot nur zu gerne annahmen. „Das ist der schönste Baum“, war die glücklich strahlende vierjährige Luisa sicher.

Auf einen weiteren Nebeneffekt der Aktion wiesen Peter Busch vom Freundeskreis Hockenheim-Hohenstein-Ernstthal und Kimberly Müller vom HSV hin: Die Vereine finden hier wenigstens eine kleine Plattform, auf der sie sich präsentieren und in Erinnerung rufen könnten. Derzeit, sagte Müller, „befinden wir uns ja doch ziemlich im Abseits“. Und dann, so Busch, mache das gemeinsame Schmücken einfach viel Spaß.

Die 23 Schüler der Klasse 7 c der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) hatten eine Menge Spaß beim Schmücken ihres Weihnachtsbaumes. Sie versahen die Tanne mit rot-glitzernden Kugeln, dem THRS Logo und goldenen Weihnachtssternen.

Der HMV verkaufte Kinderpunsch und Glühwein vor dem Café Lato in der Karlsruher Straße. Für Edel Dlonczik zeigte sich dabei, dass es eine große Sehnsucht nach Zusammenkommen gebe. Es entwickelte sich ein gemütliches Beisammensein auf Abstand. Und genau so, fand Rechlin, solle es in der Vorweihnachtszeit sein. Gleichwohl gab es auch kritische Beobachter, die die Grüppchenbildung als kaum mit den Vorgaben der Corona-Verordnung in Einklang zu bringen sahen.

Advent im Schuhkarton

Ab Mitte Dezember gibt es den Fenstern der Zehntscheune den Hockenheimer Advent im Schuhkarton zu sehen. Die Kartons können an der Rathauspforte abgegeben werden und sollten mit dem Namen des Bastlers versehen sein. Auf einer großen Kreidetafel bei der HMV-Geschäftsstelle kann jeder in der Adventszeit aufschreiben, was er sich schon immer gewünscht hat.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 01.12.2020