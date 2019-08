Gut nachbarlich die Punkte geteilt

Der Freundschaftswettkampf zwischen der Schachvereinigung 1930 Hockenheim und dem Schach- und Skatclub Altlußheim zur Vorbereitung auf die neue Saison wurde an sieben Brettern ausgetragen. Die Gäste aus Hockenheim konnten ihren leichten Wertungszahlvorteil nicht in einen Sieg umsetzen und mussten mit einem 3,5:3,5-Unentschieden zufrieden sein. Die Punkte für Hockenheim holten Dr. Christian Günter (remis), Jürgen May, Manfred Werk und Günter Auer (je 1). Bei einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte am Vogelpark wurden die Ergebnisse diskutiert und schon Pläne für den Rückkampf 2020 in Hockenheim geschmiedet.

An den Freitagen 23. und 30. August finden in Hockenheim keine Schachaktivitäten statt. Am Freitag, 30. August, wird um 20 Uhr in Reilingen die vierte Staffel des Kurpfalz-Cup ausgetragen. Am 6. September startet in Hockenheim die neue Saison mit dem ersten Trainingsabend im Erwachsenenbereich. Geplant ist für diesen Tag eine Neuauflage des Paprikawurstessens. mw

