Gut vorbereitet in die Abschlussprüfung

Bei der Volkshochschule beginnen am Mittwoch, 29. Januar, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße einige Schülerhilfekurse, bei denen noch Restplätze frei sind:

Eurokom & Prüfungsvorbereitung für die Realschule 10. Klasse (BW): 14.45 bis 16.15 Uhr; Dauer: neun Termine, Kursgebühr 95 Euro. Der Kurs besteht aus zwei Phasen. In der ersten werden die drei Teile (Präsentation des Schwerpunktthemas, Hörverstehen und kommunikative/situative Aufgaben) der mündlichen Kommunikationsprüfung Eurokom vorbereitet. In der zweiten Phase werden Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfung in Englisch besprochen und das Handwerkszeug für die vier Teile (text-based tasks, use of language, creative writing, skills and techniques) vermittelt.

Mathematik für die Realschule 10. Klasse und Mittlere-Reife-Prüfung (BW): 16.30 bis 18 Uhr; Dauer: neun Termine, Kursgebühr 95 Euro. Inhalt ist die Aufbereitung und Festigung der Mathematikthemen der 10. Klasse (Realschule) mit der bevorstehenden Realschulabschlussprüfung 2020, wie Flächen- und Körperberechnung, Pythagoras, Sachrechnen, Parabeln und Bruchgleichungen. Grundlage sind aktuelle Prüfungsaufgaben aus dem Pflicht- und Wahlbereich für die Realschule. vhs

