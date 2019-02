Gutachten wird erstellt

Hockenheim.Adolf Härdle (Grüne) fragte zum Abschluss der öffentlichen Gemeinderatssitzung, wann denn das Grundbuchamt wieder öffne. Derzeit müssten sich Interessenten auf den Weg ins Reilinger Rathaus machen, was für eine Große Kreisstadt kein Dauerzustand sein könne, forderte er funktionierende Dienstleistungen vor Ort.

Härdle hatte noch ein zweites Thema parat – er wollte wissen, wann das Lärmgutachten zum Reiterplatz vorliege. Immerhin solle der Rat noch in diesem Monat über eine Bebauung des Platzes entscheiden. Wie Engel erwiderte, werde das Gutachten noch durchgerechnet und liege wohl rechtzeitig zum Sitzungstermin vor.

Was jedoch, so Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, nicht relevant sei. Aktuell gehe es um das Alten- und Pflegeheim an dem Standort und da würden andere Werte, „wie in einem Kurgebiet“ gelten. Ein Lärm, der übrigens am Standort im Süden gleichfalls anders bewertet werde, für Gewerbelärm, wie vom Ring, und Verkehrslärm würden andere Grenzwerte gelten. Ungeachtet dessen gehe es beim Reiterplatz aktuell nicht um Wohnbebauung und daher sei das entsprechende Gutachten für die anstehende Sitzung nicht relevant. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.02.2019