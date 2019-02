Gute Adresse für jedes Ziel

Die Reisebüro Bühler GmbH wurde 1969 mit Sitz in Schramberg gegründet und im Jahr 1973 von Peter Finke übernommen. Mittlerweile gehören 33 Niederlassungen zu Bühler, seit 1. Juli 1997 ist das Reisebüro Bühler auch in Hockenheim präsent. Mit Markus Finke ist seit 2009 die zweite Generation der Familie in der Geschäftsleitung. Damit hat sich Bühler im Laufe der vergangenen 50 Jahre zur größten privat geführten Reisebürokette in Süddeutschland entwickelt.

An diesem Erfolg haben über 200 ausgebildete Mitarbeiter maßgeblichen Anteil, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Seit jeher spielten Personalentwicklung und Qualitätssicherung im Reisebüro Bühler eine herausragende Rolle, um eine kompetente und qualitativ hochwertige Beratung zu gewährleisten. Bühler bietet seinen Kunden einen Rundum-Service in allen Bereichen des Reisens: Baustein-, Pauschal- und Last-Minute-Urlaub, alle Fluggesellschaften weltweit, Bahn, Fähren, Kreuzfahrten, Mietwagen, Ferienwohnungen, Hotels, Rund- und Erlebnisreisen, Eintrittskarten für Kultur- und Sport-Events sowie individuell ausgearbeitete Angebote für Geschäftskunden.

Individualität wird großgeschrieben

Dabei werde Individualität großgeschrieben und der Preis so klein wie möglich, schreibt das Unternehmen weiter. Serviceleistungen würden immer wichtiger. Die Reiseexperten arbeiteten individuelle Angebote passend zu den Kundenwünschen aus und schicken sie auf Wunsch auch per E-Mail zu. Die Mitarbeiter in den auf Geschäftsreisen spezialisierten Fachabteilungen übernehmen die komplette Konferenzplanung.

Das klassische Reisebüro habe definitiv Zukunft, denn eine individuelle Beratung und persönliche Betreuung gebe es nur dort. Die extreme Angebotsvielfalt im Internet bedeute eine zeitintensive und unübersichtliche Suche, und manche Kombinationen seien online gar nicht zu finden, betont Bühler.

Kunden, die lieber online buchen möchten, aber nicht auf den Service eines persönlichen Ansprechpartners verzichten möchten, sind bei Bühler richtig: Auf www.buehler.de können sie stöbern und buchen auch außerhalb der Büro-Öffnungszeiten. Der Vorteil des Reisebüros vor Ort mit persönlicher Beratung liege klar auf der Hand: Bühler-Kunden schätzen eine fachmännische Beratung und den persönlichen Kontakt – auch in Ausnahmesituationen wie im Fall von Streiks.

Bis Samstag, 9. Februar, findet im Jubiläumszeitraum mit attraktiven Angeboten ein großes Gewinnspiel statt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 06.02.2019