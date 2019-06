Gutes Feld zur Profilierung

Eine Hiobsbotschaft jagt die andere in der Hockenheimer Innenstadt. Nach dem Drogeriemarkt Müller schließt nun auch noch der letzte verbliebene Supermarkt. Dass Treff 3000 kein Erfolgskonzept ist, war schon länger und auch anderswo zu sehen. Dafür hat Edeka Südwest als Besitzerin einfach zu wenig investiert und kaum Hirnschmalz in die Weiterentwicklung gelegt. Aber die Grundlagen für die Schließung haben Stadtverwaltung und Gemeinderat schon vor vielen Jahren gelegt. Im Talhaus, an der Lußheimer Straße und den Eingangstoren siedelte sich Markt um Markt an. Die Leute aus den Nachbarorten fuhren schon nach Hockenheim zum Einkaufen, aber statt in die Innenstadt halt zum Globus ins Talhaus.

Zu denken, dass das eine Innenstadt schadlos übersteht, war blauäugig – und auch die Ansiedlung eines Supermarktes auf dem Messplatz – die jahrelang als großes Ziel ausgegeben wurde, misslang schließlich. Ausbaden müssen es jene, die eben nicht täglich ins Auto steigen und zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, sondern die Senioren, die mit dem Fahrrad oder dem Rollator einen Radius von ein paar hundert Metern haben.

Der Wechsel an der Rathausspitze bietet da Chancen. Die Belebung der Innenstadt muss Chefsache werden, es braucht eine konzertierte Aktion aller. Und wir Bürger können uns da gleich selbst an die Nase fassen und über das eigene Kaufverhalten nachdenken. Lokal kaufen ist nämlich die beste Methode, unsere Geschäfte zu retten.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.06.2019