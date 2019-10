Gutes Zeichen für die Zukunft

Hockenheim ist seit dem Wochenende zweifellos um eine Attraktion reicher. Wenn die Formel 1 nur noch dem Geld folgt, die DTM ihre Gastspiele reduziert und wenn die eigenen Finanzen des kommunalen Eigentümers nicht ausreichen, die Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, ist der Tag, an dem eine Weltmarke einen Flaggschiffstützpunkt eröffnet, mit Sicherheit ein guter Tag für die Standortgemeinde.

Die sonnenverwöhnte Einweihung des Porsche Experience Centers hat nicht nur für ein zweitägiges turbulentes Schau- und Rennprogramm Glanz in die Stadt gebracht, für das die Zuffenhausener an nichts gespart haben. Es hat Perspektiven aufgezeigt, wie es am Ring weitergehen kann mit der Zusammenarbeit mit kapitalkräftigen, erfolgreichen Unternehmen.

Natürlich sorgen die Kunden, die künftig hier die Innenausstattung und die Lackierung ihres Luxusboliden konfigurieren und auf dem Parcours die physikalischen Kapazitäten der Gefährte ausloten, nicht für eine Belebung der Hockenheimer Innenstadt, sondern nutzen die verkehrsgünstige Lage des Rings, um schnell wieder nach Hause zu fahren.

Doch wer den Ring auf Dauer stabil und in städtischer Hand halten will, muss sich neuen Modellen und Ideen öffnen. Mit dem, was die Emodrom Group und Porsche in rekordverdächtiger Zeit geschaffen haben, können weitere Partner sicher einfacher nach Hockenheim geholt werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 14.10.2019