Gutschein stärkt lokales Gewerbe

Birgit Rechlin findet: Sie ist das perfekte Geschenk für Freunde, Familie und Mitarbeiter, für jeden Anlass, 365 Tage im Jahr, nicht größer als eine Scheckkarte: die neue Hockenheimer Rennstadtkarte. Der Einkaufsgutschein des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) zeigt auf der Vorderseite als Motiv neben der Stadtsilhouette von Hockenheim den Motorradfahrer am Kreisel in den HMV-Farben Blau und Grün.

Erhältlich ist die vom Marketing-Verein herausgegebene Karte ab 2. Juni. „Gerade jetzt, nachdem die Corona-Verordnungen etwas gelockert werden, ist es wichtiger denn je, Hockenheim wieder mit Leben zu füllen und dem Handel eine echte Zukunftsperspektive zu geben“, sagt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin. „Wir möchten mit dieser Karte die Kaufkraft in Hockenheim binden und die Einzelhändler, die Gastronomen, aber auch die Unternehmen, Selbstständigen und Dienstleister vor Ort stärken, damit jedes Geschäft weiter bestehen bleibt und neue Kunden dazugewinnt.“

So funktioniert’s

Es gibt sechs Verkaufsstellen, bei denen die Rennstadtkarte im Geldwert von 10 Euro – auch größere Beträge möglich – gekauft werden kann: die Geschäftsstelle des HMV, der Kartenvorverkauf der Stadthalle, das (zurzeit noch geschlossene) Aquadrom, Globus und Zweik Bodenbeläge im Talhaus sowie das Kundenforum der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung in Schwetzingen.

Zusammen mit der Rennstadtkarte erhält der Käufer eine Einlegekarte mit Umschlag und Schleife, fertig zum Verschenken, sowie einen Flyer mit den Akzeptanzstellen, bei denen die Rennstadtkarte nach dem Verschenken eingelöst werden kann. Wer auf dem aktuellen Stand sein möchte, kann auf die Homepage des HMV oder mit seiner Handykamera auf den QR-Code der Rennstadtkarte gehen und bekommt alle wichtigen Informationen darüber angezeigt.

Die knapp 40 Akzeptanzstellen (siehe Infobox) und die Verkaufsstellen sind an markanten Aufklebern „Hier einlösen“ oder „Kaufen & einlösen“ im Eingangsbereich zu erkennen. Ziel des HMV ist es, die Anzahl der Akzeptanzstellen bis Ende des Jahres zu verdoppeln, so Rechlin.

„Gemeinsam mehr bewegen“

Dank unkomplizierter Unterstützung der Sparkasse Heidelberg, der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, der Stadtwerke und der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung führt der HMV den cleveren Bon nach gut fünf Monaten intensiver Arbeit ein.

„Die Hockenheimer können mit der Rennstadtkarte jetzt Flagge zeigen und mit dem Gutschein, der nicht an ein einzelnes Geschäft gebunden ist, ihre örtlichen Händler, Dienstleister und Wirte unterstützen, denn nur gemeinsam können wir mehr bewegen“, unterstrich Birgit Rechlin, als sie die erste Karte an Oberbürgermeister Marcus Zeitler übergab.

Die Stadt fördert das kleine, aber feine Konjunkturpaket in Corona-Zeiten. Ganz nach dem Motto „Geh net fort, kaaf im Ort!“ appelliert Oberbürgermeister Marcus Zeitler an alle Hockenheimer, die Rennstadtkarte zu kaufen, die „eine tolle und runde Sache ist, um den Handel anzukurbeln“, wie der OB findet.

Zum Start macht der HMV in seiner Geschäftsstelle Ottostraße 2 ein besonderes Angebot: Wer ab Dienstag, 2. Juni, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, fünf Rennstadtkarten à 10 Euro kauft, bezahlt nur 40 statt 50 Euro. Jeder Käufer erhält eine Extrakarte dazu, limitiert auf die ersten 2000 Exemplare. Pro Erwerber werden nur zwei Pakete herausgegeben.

Dankeschön an Mitarbeiter

Neben der blauen Rennstadtkarte für 10 Euro gibt es die grüne 44-Euro-Ausgabe für Unternehmen, die aus organisatorischen Gründen nur direkt beim HMV bezogen werden kann. Sie ermöglicht Arbeitgebern, ihren Angestellten eine steuer- und sozialabgabenfreie Sachzuwendung bis zu einer Freigrenze von 44 Euro pro Mitarbeiter und Monat zukommen zu lassen. „Das sind Ausgaben, die sich für beide Seiten – Unternehmen und Mitarbeiter – lohnen, denn wenn das Einlösen an regionale Gewerbetreibende gekoppelt ist, bleibt das Geld in Hockenheim, Arbeitsplätze bleiben am Wirtschaftsstandort erhalten und die Verbundenheit mit Region und lokalem Handel wächst“, erklärt Birgit Rechlin. zg

