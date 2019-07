Gymnastikgruppe stärkt die Fitness

Beim Trainingswochenende an der Sportschule Schöneck hatte der Übungsleiter des Ringer-Sport-Vereins 91, Winfried Vetter, erstmals eine Einweisung in das Fitnesstraining mit Geräten durchgeführt. Dieses wurde so gut aufgenommen, dass der Gedanke aufkam, Interessierten die Möglichkeit zu verschaffen, bei einem Schnupperkurs festzustellen, ob das nicht etwas für die Zukunft wäre.

Also organisierte Vetter gemeinsam mit Co-Übungsleiterin Ellen Heer eine einstündige Einweisung im „Top Fit Studio“ in Reilingen, an der zwölf Mitglieder der Gymnastikgruppe teilnahmen. Freundliche Aufnahme und fachkundige Einweisung durch die Physiotherapeuten Frank Wörner und Jürgen Hofstätter in die Möglichkeiten moderner Trainingsgeräte kamen bei den Teilnehmern sehr gut an.

Was noch besser ankam, war die Einladung an alle, die an der Sache Geschmack gefunden hatten, 14 Tage als persönlicher Gast des Studios mit persönlichem Trainingsplans, weiter zu schnuppern. zg

