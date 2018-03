Anzeige

Patrick Stypa (CDU) schloss sich Härdles Kritik an. Er bat, in der nächsten Sitzung darüber zu informieren, warum das unterblieben sei. Er sei auf Nachfragen in früheren Sitzungen stets vertröstet worden. „Auch wenn es Gründe geben mag, muss man versuchen, das zu lösen, das ist nicht passiert“, sagte Stypa.

Der Fachbereich Bauen und Wohnen will dem Gemeinderat die Ausschreibungsunterlagen vor einer Veröffentlichung zur Kenntnis vorlegen, kündigte Gerhard Weber an. Sollten passende Angebote eingehen, könne eine Vergabeentscheidung durch die Gremien noch im Jahre 2018 erfolgen. Derzeit sei das Grundstück auf dem Herrenteich durch einen Bauzaun eingezäunt, um wildes Lagern oder die Entsorgung von Abfall zu verhindern.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.03.2018