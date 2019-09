Hagar bricht aus und auf

Die evangelische Gemeinschaft lädt zu einem Frauenfrühstück mit anschließendem Themenvortrag ein. „Lebe deinen Herzenswunsch – Wenn Frauen aufbrechen …“, ist das Motto der Veranstaltung am Samstag, 5. Oktober. Alle Frauen sind willkommen. Beginn ist um 9 Uhr in der Luisenstraße 13. Dort erwartet die Besucherinnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie im Anschluss daran der Vortrag.

Andrea Juhler ist Erzieherin und seit vielen Jahren als Referentin tätig, verheiratet, Mutter von vier erwachsenen Töchtern und Großmutter mehrerer Enkelkinder.

Büchertisch und Flohmarkt

In ihrem Vortrag geht sie Fragen nach der Sehnsucht des Herzens nach. Am Leben der biblischen Hagar könnten Frauen erleben, was es heißt, aus dem Leben auszubrechen, um dann aufzubrechen, damit das Leben gelingen kann. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Neben einem reichhaltigen Büchertisch gibt es zugunsten des Bauprojektes der evangelischen Gemeinschaft einen Retrolook-Frauenflohmarkt. Eine Betreuung für Kinder von drei bis zehn Jahren wird angeboten. Erwachsene zahlen 10 Euro für die Teilnahme, Kinder 1,50 Euro. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 26.09.2019