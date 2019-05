Die Vorlesetante präsentiert am Samstag, 25. Mai, 10.30 Uhr, in der Stadtbibliothek eine unterhaltsame Geschichte für Kinder. Sie heißt „Quentin Qualle – Halli Galli bei Zirkus Koralli“ von Jens Carstens und Julia Ginsbach. Die Erzählung stammt von einer Idee von Heinz Rudolf Kunze. Der Eintritt ist kostenfrei. Sie richtet sich an Kinder im Alter ab drei Jahren. Aus organisatorischen Gründen wird um pünktliche Anwesenheit gebeten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Worum es geht? Quentin Qualle und die anderen Meereskinder sind außer sich vor Freude und können kaum die erste Vorstellung erwarten. Aber diese droht ins Wasser zu fallen, denn Clownfisch Cleo ist verschwunden. Zirkusdirektor Waldemar Wal ist ratlos. Soll er die Aufführung absagen, wenn Cleo nicht rechtzeitig zurückkehrt? Das darf nicht passieren. Quentin macht sich auf die Suche nach dem Vermissten und findet seine Clownsnase ganz in der Nähe der Höhle der Seewölfe. Ob diese übellaunigen Meeresbewohner mit Cleos Verschwinden etwas zu tun haben? Das erfahren die Kinder von der Vorlesetante. zg

