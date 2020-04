Handarbeit soll Helfer gesund halten

Die Bestände der frei verkäuflichen medizinischen Schutzmasken sind auch in Hockenheim aufgrund der Hamsterkäufe gegen null gesunken. Daher sind viele Mitarbeiter, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, nun gezwungen, auf Alternativen zurückzugreifen.

Die städtische Koordinationsstelle für Bedarfsmaterialien hat daher in Kooperation mit der Lokalen Agenda einen Aufruf an alle Hockenheimer Nähbegeisterte gerichtet, Mund-Nasen-Schutzmasken in Handarbeit zu erstellen. Die Verteilung für die ortsansässigen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen und Dienste, die Bedarf an Material haben, übernimmt Gregor Ries, E-Mail g.ries@aquadrom.de, Telefon 0159/04 15 61 04. Privatpersonen, die Schutzmasken benötigen, können sich an die örtlichen Schneidereien oder privaten Nähservices wenden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Medizinisches Material für Profis

Es geht dabei vor allem um die Erstellung des einfachen Mund-Nasen-Schutzes. Dieser kann zwar den Träger nicht vor Ansteckung mit Corona bewahren, aber in Kombination mit der Einhaltung von Verhaltensregeln vielleicht dazu beitragen, andere Menschen zu schützen und die Verbreitung zu verringern. Vielmehr sei die Bereitschaft, Masken zu tragen, um dadurch andere vor Ansteckung zu schützen, als ein Zeichen von Solidarität zu verstehen.

„Bitte verzichten Sie als Privatperson darauf, medizinische Schutzmasken zu tragen. Bitte überlassen Sie diese Masken dem medizinischen Fachpersonal, die sie dringend braucht!“, sind sich Agendabeauftragte Elke Schollenberger und Koordinationsleiter Gregor Ries einig. „Die beste Möglichkeit, Ihre Mitmenschen vor Ansteckung zu schützen: Bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie den Kontakt zu Ihren Mitmenschen so weit wie möglich ganz.“

Der einfache Mund-Nasen-Schutz sollte aus Material bestehen, das bei mindestens 60 Grad waschbar ist, als Einlage können Vlies oder andere feste Faserstoffe verwendet werden. Wichtig sei, dass der Mundschutz möglichst dicht anliegen sollte. Weitere Informationen und eine Nähanleitung gibt es im Bereich „Hockenheimer Alltagshelden“ auf der Homepage der Stadt unter www.hockenheim.de. zg

